أسباب غياب نيللي كريم عن حضور مهرجان الجونة

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - كشفت الفنانة ” نيللي كريم ” في تصريحات لها عن سبب عدم تواجدها في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة وفعالياته .

حيث أشارت نيللي كريم إلى إنشغالها في تصوير مسلسلها الجديد ” الجسر ” والتي لم تستطع تأجيل تصوير مشاهدها به نظرا لارتباطها بمشاريع فنية أخرى في الفترة القادمة .

وعن شخصيتها بمسلسل الجسر التي قاربت على الانتهاء منه قالت نيللي أنها تجسد دور مختلف عن ما قدمته من قبل طوال مسيرتها الفنية .. مضيفة أن العمل ليس تقليديا ويدور في الفانتازيا والخيال .

وأضافت أن المسلسل سيعرض خارج الموسم الرمضاني على أحد المنصات الرقمية ولكنها تعاقدت مع شركة العدل جروب على مسلسل جديد في رمضان القادم 2022 وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل .

يذكر أن مسلسل الجسر يشارك في بطولته كلا من الفنانين : عمرو سعد وخالد كمال ومحمد علاء وسارة الشامي ومها نصار .