إصابة فنان شهير بجلطة مفاجئة ونقله إلى المستشفى

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - أصيب الفنان الكويتي ونجم فرقة ميامي ” مشعل ليلى ” بجلطة مفاجئة في الرئة نُقل على أثرها الى العناية المركزة في أحد مستشفيات الكويت .
وعقب استقرار وضعه الصحي حرص مشعل ليلى على طمأنة جمهوره ومحبيه عليه في تصريحات له لصحيفة الراي الكويتية .
حيث أشار الفنان الكويتي إلى أنه تعرض لجلطة في الرئة وأكد على أن حالته الصحية مستقرة بالوقت الحالي .
وتابع مشعل ليلى بأن الأطباء وجّهوا إليه تعليمات بضرورة عدم بذل أي مجهود لمدة إسبوعين واتباع الإرشادات الطبية وتناول الأدوية ليتمكن من تجاوز هذه الأزمة .
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