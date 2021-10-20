كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - نشرت الإعلامية ” إنجي علي ” صورا ومقطع فيديو عبر حسابها على تبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة إبنتها ” تالا ” في الظهور الأول لها بالمناسبات الفنية .
وظهرت إنجي علي وتالا على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة وهما يشتركان معا في إطلالة باللون الأبيض .
وكتبت إنجي علي في تعليقها على إحدى الصور موجهة رسالة إلى إبنتها تالا : ” الليلة كانت خاصة بسببك إنت ” .
ولاقي ظهور إبنة الإعلامية إنجي علي تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشار البعض منهم إلى وجه الشبه الكبير بين الأم وإبنتها .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : الظهور الأول لإبنة الإعلامية ” إنجي علي ” .. هل تشبه والدتها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.