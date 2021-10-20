شاهد : الظهور الأول لإبنة الإعلامية ” إنجي علي ” .. هل تشبه والدتها ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - نشرت الإعلامية ” إنجي علي ” صورا ومقطع فيديو عبر حسابها على تبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة إبنتها ” تالا ” في الظهور الأول لها بالمناسبات الفنية .

وظهرت إنجي علي وتالا على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة وهما يشتركان معا في إطلالة باللون الأبيض .

وكتبت إنجي علي في تعليقها على إحدى الصور موجهة رسالة إلى إبنتها تالا : ” الليلة كانت خاصة بسببك إنت ” .

ولاقي ظهور إبنة الإعلامية إنجي علي تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشار البعض منهم إلى وجه الشبه الكبير بين الأم وإبنتها .