بالصور – إبن سميرة سعيد يلتقي بشقيقته في ظهور مفاجئ ونادر لها… تعرّفوا إليها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 08:57 مساءً - كشف شادي النابلسي، الابن الوحيد للنجمة المغربية “سميرة سعيد“، من زوجها السابق رجل الأعمال مصطفـى النابلسي، عن أول ظهور لشقيقته “سارة” من والده، وذلك تزامنًا مع مناسبة عيد ميلادها.

ونشر شادي مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” التي جمعته بشقيقته من مناسبات مختلفة، إضافة إلى صورة لهما من طفولتها وفترة مراهقته، وسط تفاعل كبير من متابعيه الذين أثنوا على علاقتهما الجميلة.

وحرص الشاب علي توجيه رسالة لشقيقته الصغري من خلال الصور كتب فيها: “اليوم هو عيد ميلاد أختي الصغيرة سارة. كنا دائما قريبين ولكن خلال الأشهر القليلة التي أمضيناها معا، الروابط بيننا نمت بشكل أكبر. أريد أن أقول إنني فخور بالشخص اللطيف الذي أصبحت عليه وأنا أحبك كثيرا”.

ولم تتردد شقيقته سارة النابلسي في الرد على شقيقها شادي، إذ بادلته المحبة والفخر، وأثنت على قوة علاقتهما، متابعة أنها تحبه كثيرًا وتبادله ذات الشعور.

وتأتي صور شادي وشقيقته، بعد شهرين من قيام شادي بالكشف عن ظهورٍ نادر لوالده، طليق سميرة سعيد، حيث لا يعرف الجمهور جديدًا عنه منذ فترةٍ طويلة، في إشارةٍ إلى أنّ العلاقة بينهما جيدة، رغم طلاق الوالدين منذ سنوات. ونشر شادي صورةً جمعته بوالده مصطفى النابلسي، معلقًا أنه يقضي فترة من الوقت مع والده، فكتب: “وقت الاسترخاء مع الأب”.

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وكانت النجمة سميرة سعيد قد كشفت في تصريحات عبر “برنامج توأم روحي” مع الإعلامي نيشان، علاقتها بـ زوجها الثاني رجل الأعمال مصطفى النابلسـي ووالد ابنها الوحيد «شادي»، بعد الانفصال، وشددت سميرة سعيد على أن علاقتها به طيبة، وتعرف زوجته جيدًا وبينهما حوار متواصل معهم، وعندما تسافر إلى أمريكا تلتقي بهما.

الجدير بالذكر أن سميرة سعيد تزوجت لأول مرة من الملحن المصري هاني مهنا، وبالتحديد تمت الزيجة عام 1988، وظلت مستمرة إلى عام 1994، ورغم قصر فترة الزواج التى تشهد إنجاب أطفال إلا أنها كانت دوما حديث وسائل الإعلام. ولكنه تزوج بعدها من سيدة فرنسية وأنجب إبنته الممثلة الشابة هنادي مهنا، وتزوجت سميرة للمرة الثانية والأخيرة وقبل الانفصال أنجبت إبنها الوحيد “شادي”.

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