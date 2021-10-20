لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون تستعد لاختيار قائمة الـ100.. إليك التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

اختتمت لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون بموسمه العاشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الثلاثاء، جولتها الخامسة في العاصمة أبوظبي.



وشهدت الجولة الخامسة شعراء من 15 جنسية عربية وغير عربية، قدموا تجارب شعرية متنوعة ونصوص قوية.

وبذلك تختتم لجنة التحكيم جولات مقابلات الشعراء التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان.

وقابلت اللجنة، الشعراء وجهاً لوجه في جولة دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس التصميم على التعافي والعودة التدريجية إلى الحياة.

وسجلت الجولات الخمس نجاحات مميزة وإقبالا لافتا من الشعراء للمشاركة في تصفيات المسابقة الأولى في الشعر النبطي، فيما تستعد لإنهاء اللمسات الأخيرة لاختيار قائمة المائة.

وقال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر عضو لجنة تحكيم برنامج شاعر المليون، ‏إن أبوظبي كانت ناجحة بكل المقاييس، وكان عدد جنسيات ‏الشعراء الذين شاركوا في مقابلات أبوظبي الأكبر بين الجولات هذا الموسم حيث شهدت الجولة شعراء من 15 جنسية عربية وغير عربية وجميعهم يتقنون الشعر النبطي.

وأضاف أن مستوى الشعر في جولة أبوظبي كان مرتفع جدا و عدد الإجازات كبير جدا وكانت المستوى الأعلى شعرًا بين كل جولات المسابقة.

‏‏وأوضح العميمي أن الاستعداد الآن لمرحلة اعتماد قائمة المائة، حيث إنه بعد كل جولة يتم ‏فرز أسماء من الجولات وبقيت اللمسات النهائية على قائمة المائة والتى سوف يتم الإعلان عنها قريباً.

ولفت إلى أن جولات مقابلات شاعر المليون هذا الموسم شهدت خمسة جولات كانت جميعها ناجحة وعدد الشعراء بازدياد وفي كل موسم أكثر عن الذي سبقه.

وتوقع أن يكون التنافس بين الشعراء في هذا الموسم من خلال تقديم تجارب شعرية مهمة وفيها من الإبهار الكثير.