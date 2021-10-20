عاجل.. انطلاق مهرجان الإمارات الدولي لموسيقى السلام في دبي

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

انطلقت فعاليات مهرجان الإمارات الدولي الـ17 لموسيقى السلام بالتعاون مع مدينة دبي للإعلام في حاضنة الأعمال in5 بمدينة دبي للإنتاج.



وتقدم أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب عروضا موسيقية في عدة أماكن في مختلف أنحاء الإمارة.

ويقدم الموسيقيون الشباب، الأربعاء، عزفا لمجموعة من الألحان الكلاسيكية تكريما للمبادئ التأسيسية للسلام والتعايش ويدير الحفل مدير المهرجان رياض قدسي وتبدأ العروض بتمام الساعة 10 صباحا.

ويقدّم مهرجان أبوظبي عروضه على مسرح مول الإمارات في 23 أكتوبر الحالي حيث تقدم أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب برنامجا انتقائيا بدءا من مجموعة أعمال للملحن الألماني الأسطوري جورج فريدريك هاندل وصولاً إلى مقطوعات يوهانس برامز كما يستضيف المهرجان عازف الكمان البرازيلي غويدو سانتانا الذي سيقدم للجمهور كونشيرتو الكمان لبيتهوفن.

وتبدأ الفعاليات بتمام الساعة 8 من مساء يوم السبت الموافق 23 أكتوبر على مسرح مول الإمارات والأحد 24 أكتوبر: احتفالية يوم الأمم المتحدة وتقدم أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب في إكسبو 2020 دبي عرضين غنائيين حيث يقدم العرض الأول في الحفل الرسمي ليوم الأمم المتحدة في قاعة ساحة الوصل تكريما للملحنين العظماء بمن في ذلك الملحن الإيطالي أنطونيو فيفالدي ويوهان سيباستيان باخ.

ويشمل العرض الثاني وهو جزء من موسيقى في الحديقة "Music in the Garden" قائمة أغانٍ موسعة تضم أعمال جي. إف. هاندل والروسي بيتر إيليتش تشايكوفسكي وقائد الأوركسترا رياض قدسي وبالإضافة إلى ذلك سيشمل العرض الثاني ترنيمة الأمم المتحدة بحضور السيدة أمينة ج. محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.

وتنطلق العروض يوم الأحد 24 أكتوبر في الساعة 10:30 صباحا والساعة 10:50 صباحا والساعة 3:00 عصرا والساعة 4:00 عصرا وذلك في ساحة الوصل - إكسبو 2020 دبي.

ويشهد يوم 25 أكتوبر حفلين مميزين لأوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب حيث ستشارك الأوركسترا في الحفل الأول في مهرجان كوريا 2021 عبر حفل موسيقي افتراضي "عبر الإنترنت" يحتفل بالتبادل الثقافي بين الإمارات وكوريا أما في الحفل الثاني فستؤدي الأوركسترا عرضا موسيقيا "رسيتال" للموسيقى الكلاسيكية المميزة "Gudio’s Solo".