شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تصل مصر أول نوفمبر استعدادًا لحفل مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل النجمة اللبنانية ماجدة الرومى القاهرة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لإجراء عدد من البروفات قبل حفلها بمهرجان الموسيقى العربية المقرر له 15 نوفمبر.

كان الدكتور مجدى صابر، قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة 30 من مهرجان الموسيقي العربية المقام على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، مشاركة عدد من نجوم الغناء من مصر والوطن العربي، منهم: أصالة وسميرة سعيد وماجدة الرومي وعاصي الحلاني ووائل جسار وصابر الرباعي ومحمد عساف وعبادي الجوهر.

وأعلنت مؤخرًا دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ30 والذى تديره الفنانة جيهان مرسي، ويقام فى الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل.