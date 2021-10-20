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"القومى للسينما" يعرض 6 أفلام بنادى سينما المرأة

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القاهرة - سامية سيد - واصل نادى "سينما المرأة" الذى يقيمه المركز القومى للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته بدءا من الإثنين الماضى بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وتم خلال الفعالية عرض مجموعة من الأفلام وهى فيلم" المرسال اللى بعته"،  و فيلم" خيوط لم تزهر بعد"، وفيلم "مصرية" إخراج أسماء جمال، وفيلم "جوة السكون"، وفيلم" إلهام" إخراج "أحمد عبد العليم"، وفيلم "يوم من حياتى" إخراج عمر اشرف.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على"و الناقد السينمائى "إسلام أحمد على" حيث تمت مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى سينما المرأة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، وإدارة الناقدة "شاهندة محمد علي" .

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مناقشة الأفلام المعروضة

 

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نقاد يناقشون الأفلام 

 

 

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جمهور سينما المرأة 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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