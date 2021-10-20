شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو متخفى تماما فى عيد ميلاد صديقة حبيبته .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاول ليوناردو دى كابريو إخفاء ملامحه أثناء نزهة أخرى له بصحبة صديقته كاميلا مورنو مؤخراً، وذلك بعدما رصدته أعين مصورى الباباراتزى أثناء سيره في شوارع مدينة ماليبو، من أجل حضور عيد ميلاد إحدى صديقات محبوبته، حيث لم يكتفى بارتداء الكمامة فقط، وإنما حرص على عدم خلع "الكاب" من على رأسه وانحنى في أكثر من لقطة محاولاً عدم إظهار وجهه بحسب موقع الديلى ميل.



ليوناردو دى كابريو

من ناحية أخرى سبق واستعان النجم العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو، بتصريحات فتاة ناشطة في مجال المناخ، أثناء حديثها في قمة Youth4Climate، لتوجيه الانتقادات لقادة العالم لعدم قدرتهم على الإيفاء بتعهدات التمويل وتقديم الكثير لإنقاذ الكوكب من التغيرات المناخية.

ونشر دي كابريو المهتم بقضايا الطبيعة والمناخ، مقطع الفيديوعبرحسابه الشخصي بموقع انستجرام، ليستعين بحديث الفتاة الذي وجهته لقادة العالم، والتي قالت فيه " هذا كل ما نسمعه من قادتنا، الكلمات، بالطبع نحن بحاجة إلى حوار بناء، لكن لديهم الآن 30 عامًا من عدم الانصات، وإلى أين قادنا هذا؟ ".

وأضافت تونبيرج: "إنهم يدعون الشباب المختار للتظاهر بأنهم يستمعون إلينا، لكنهم ليسوا كذلك، من الواضح أنهم لا يستمعون إلينا، انظروا إلى الأرقام، لا تزال الانبعاثات في ارتفاع، العلم لا يكذب".

وعلى جانب آخر، كشفت شبكة نيتفلكس عن فيديو ترويجى جديد لـ فيلمها الكوميدى Don't Look Up، الذى سيقوم ببطولته مجموعة من الفنانين العالميين، منهم ليوناردو دى كابريو، وجنيفر لورانس، وغيرهم، وسيطرح في 24 ديسمبر المقبل، وستصل مدته إلى ساعتين و 25 دقيقة.