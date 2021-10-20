شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى من كواليس فيلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرالنجم العالمي كريس برات، عن اللقطات الأولي من وراء كواليس تصوير فيلمه القادم Guardians of the Galaxy Vol. 3، والذى أطلقت الشركة المنتجة العنان للبدء فى تصويره على أن يعرض فى مايو 2023 بدورالعرض العالمي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة screenrant، فإن شركة مارفل للانتاج السينمائي، اعطت الضوء الأخضر للقائمين على الفيلم لبدء التصوير خلال الايام الحالية، مع عودة الكاتب والمخرج جيمس جان إلى القيادة، وبمشاركة كريس برات، وديف باوتيستا، وزوي سالدانا، وكارين جيلان، وبوم كليمينتيف، وبرادلي كوبر، وفين ديزل، ولم يكشف القائمين على الفيل اى تفاصيل حول حبكة الفيلم المقبل.

وسرعان ما شارك برات، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد يظهر من خلاله وهو من داخل كواليس تصوير فيلمه الجديدGuardians of the Galaxy 3، ليعلن بشكل مباشر البدء فى تصوير الجزء الجديد.

وكشفت عدة تقارير أجنبية، مؤخراً، عن انضمام النجم العالمي ويل بولتر، إلى طاقم عمل فيلم الإثارة والأكشن المنتظر Guardians of the Galaxy Vol. 3، والمقرر طرحه عام 2023، فى سلسلة من أفلام حراس المجرة التى أعلن عنها مخرج العمل فى يناير العام الماضي.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة hollywoodreporter، فإن النجم العالمي ويل بوتر سينضم إلى طاقم تمثيل الجزء الثالث من سلسلة أفلام Guardians of the Galaxy، على ان يجسد شخصية آدم وارلوك، وفقًا للمصادر التى نقلت عنها الصحيفة، كان هناك عدد من الممثلين في تنافس على الدور منذ أواخر أغسطس.