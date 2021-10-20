شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفلاً غنائيًا فى الشارقة 29 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أصالة، حفلا غنائيا في الشارقة بالإمارات يوم 29 أكتوبرالجارى، ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة التى يتفاعل معها الجمهور.

وقالت أصالة عبر حسابها على تويتر، قائلة:" اشتقنا للحفلات واشتقنا لكم! هالمرة رح تكون سهرتنا من مدرج خورفكان، في عروس الساحل الشرقي بإمارة الشارقة يوم 29 أكتوبرلنفتتح سويا موسم حفلات خورفكان ونسهر بأحلى صرح ثقافي وفني في الإمارات".



أصالة

وكانت النجمة أصالة قد ظهرت في فيديو رفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن وهما يرقصان، وبدت النجمة سعيدة في لقطة رومانسية جمعتها مع زوجها وهما في تناغم تام.

وتفاعل عدد كثير من المتابعين على الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الإجتماعى بشكل كبير متمنين للزوجين الفرح، وقد ظهرت أصالة بفستان باللون الأبيض طويل، وطغت الرومانسية على المشهد مع زوجها.

وتعيش النجمة أصالة حالة من النشاط الفنى، بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقى فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان.