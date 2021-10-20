شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل انقلاب سيارة بشرى فى الجونة خلال تصوير برنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة بشرى لحادث فى مدينة الجونة، حيث كانت تصور حلقة مع الفنان محمد مكاوى، والذى يقدم أحد البرامج على السوشيال ميديا، فى سيارة صغيرة تنقل داخلى وانقلبت السيارة بهما، وتم نقلها إلى المستشفى لعمل الفحوصات اللازمة، وأطمأنت بشرى بعدم تواجد أى كسور فى جسدها بينما تعرض مكاوى لكسر فى ذراعه.

يذكر أن بشرى عرض لها مؤخراً حدوتة "مش مبسوطة" من مسلسل "زى القمر" على قناة cbc وشارك فى بطولتها داليا مصطقى، أحمد سعيد عيد الغنى، هشام اسماعيل، واخراج شيرين عادل

وتناولت حكاية "مش مبسوطة" أيضاً معاناة الأب في العمل بوظيفتين في حتى تعيش أسرته في وضع مستورالحال، فضلا عن أن الحكاية كشفت أن الإنسان المصرى لديه قوة إرادة في حماية اسرته وابناءه من مخاطر الحياة وأزماتها .

من ناحية آخرى، تنتظر بشرى عرض فيلمها الجديد "معالى ماما" ويشاركها فى بطولة العمل كل من محمود الليثي، ويجمع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم: شيماء سيف، وسامي مغاوري، وعلاء مرسي، وشريف باهر، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، ونور إيهاب، وسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وتأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أحمد نور