شكرا لقرائتكم خبر عن حورية فرغلى تتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان "التجربة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة حورية فرغلى على المشاركة فى فيلم سينمائى جديد يحمل اسم "التجربة"، وهو اسم مؤقت، ومن المقرر تغييره خلال الفترة المقبلة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج محمود سليم، وجارى تحديد باقى الأبطال والاستقرار النهائى على اسم الفيلم، ويتم خلال الفترة المقبلة اختيار باقى طاقم العمل، وعقب الانتهاء من التعاقدات سيبدأ المخرج محمود سليم معاينة أماكن التصوير بغرض البدء في أقرب وقت.



حورية فرغلى

وتعيش الفنانة حورية فرغلى حالة من النشاط الفنى بعد عودتها وتجاوز أزمتها الصحية التي ألمت بها على مدار السنوات الماضية، حيث تجمع حاليًا بين السينما والدراما فى آن واحد بأكثر من عمل حيث قامت الفترة الماضية بتصوير عدد من مشاهدها فى فيلم "براءة ريا وسكينة" بمشاركة النجمة وفاء عامر في عمل من تأليف أحمد عاشور، وإخراج السورى عبد القادر الأطرش، كما تنشغل حاليًا أيضاً بتصوير مسلسل "أيام وبنعيشها" بمشاركه الفنانون شيرى عادل ولقاء سويدان وميدو عادل، وآخرين ومن تأليف سماح الحريرى، وإخراج محمد أسامة.