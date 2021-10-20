شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل بديلا لـ خالد الصاوى فى "فيلم تجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم عمرو عبد الجليل بديلا للنجم خالد الصاوى ليلعب دوره في فيلم بعنوان "فيلم تجارى" بعد اعتذار الأخير عن المشاركة في العمل الذى يشارك في بطولته حمدى الميرغنى وشيرى عادل.

ويعتمد الفيلم على فكرة "التمثيل جوة التمثيل" إذ تدور الأحداث حول مجموعة من الممثلين ومخرج ومنتج يصورون فيلما سينمائيا وتجمعهم العديد من المواقف.

وكان الفنان خالد الصاوى قد طمأن جمهوره على حالته الصحية بعدما أقلق جمهوره بسبب الصورة التى انتشرت له على كرسى متحرك، وغرد خالد الصاوى على حسابه بموقع "تويتر"، مخاطبا الجمهور قائلا: "بشكركم وبطمنكم أنا أحسن الحمد لله، وبعتذر عشان قلقتكم بلا قصد وبلا حكمة أصلا معلش".