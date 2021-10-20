شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى للموسم الرابع من مسلسل Ozark.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما Ozark، عن اللقطات الأولي من الموسم الرابع للعمل الدرامي الشهير، المقرر طرحه على جزأين، الأول فى 1 يناير المقبل، حيث نشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر تويتر، مقطع فيديو يظهر من خلاله عودة الحياة لطبيعتها فى المدينة.

وأزالت الشركة المنتجة مؤخراً، الستارعن الملامح الأولي للموسم الرابع المقرر أن يطرح على جزأين فى 2022، ونشرت الصفحة الرسمية للشبكة الأمريكية نتفليكس، مشهد بداية الموسم المنتظربعد نجاتهم من فخ وتقربهم أكبر إلى عصابات المافيا.

وتدور أحداث المسلسل حول مارتى بيرد، الذى يجسد شخصيته جيسون بيتمان، وهو محاسب مالى ينقل عائلته من شيكاجو إلى منتجع صيفى فى أوزاركس، بصحبة زوجته "ويندي" وطفليهما، ويخوض مارتى الكثيرمن العقبات بعد الخطأ الذى حدث فى إحدى عمليات غسيل الأموال المتورط فيها.