شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر الأطباء .. أزمة صحية تؤجل حفلات سيلين ديون فى نوفمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "هوليوود ريبوتر" عن معاناة النجمة سيلين ديون من أزمة صحية ستمنعها من بدء عروضها المتفق عليها في نوفمبر القادم، بمعرض لاس فيجاس، حيث كان من المفترض أن تبدأ إحياء أكثر من حفل بـ لاس فيجاس الشهر القادم إلا أن شعورها بتقلصات عضلية شديدة ومستمرة جعل الأطباء يخبروها بضرورة عدم إقامة أية حفلات في الوقت الراهن، وعدم التدرب على حفلات لايف، وهو ما دفع القائمون على العروض لإلغاء حفلات سيلين ديون حالياً وتأجيلها.



سيلين ديون

من ناحية أخرى سبق واستعادت النجمة العالمية سيلين ديون، ذكرياتها مع إصدار أول ألبوم غنائي لها عام 1990، والذى ضم أغنيتها المفضلة Where Does My Heart Beat Now التى طرحت فى نفس هذا اليوم بالتحديد الأول من أكتوبر قبل 31 عاما.

ونشرت ديون صاحبة الـ 53 عاماً، بداية الشهر الجارى صور بوستر ألبومها الأول الذى طرحته بعنوان Inison، والذى اكسبها شعبية ضخمة فى ذلك الحين، لتحيي الذكري الـ 31 لطرح البومها الأول، وكتبت "نحن نحب التسعينات، ! تم إصدار أغنية Where Does My Heart Beat Now في 1 أكتوبر 1990 وأصبحت أغنية مهمة في رحلة سيلين، هل تتذكروا أول مرة سمعتوا بها الأغنية".

وكشفت عدة تقارير أجنبية عن التحضير لفيلم وثائقى جديد عن قصة حياة النجمة الكندية سيلين ديون، بالتعاون مع Sony Music Entertainment ، و SME Canada، وإخراج صانعة الأفلام المرشحة للأوسكار إيرين تيلور.