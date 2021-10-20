شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج الفيلم الروسي الأول بالفضاء بعد عودته: مستعد لتكرار التجربة على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج الروسي كليم شيبينكو صاحب أول فيلم يتم تصويره علي الفضاء، بعد عودته إلى الأرض عقب قضاءه 12 يوما من التصوير مع فريقه على متن محطة الفضاء الدولية ، إنه علي استعداد لصنع فيلم على القمر أو حتى المريخ، لافتا إن فيلم "التحدي" غيرأفكاره حول إمكانيات السينما.

وعاد شيبينكووالممثلة يوليا بيريسيلد إلى الأرض يوم الأحد الماضى بعد أن جمعا أكثرمن 30 ساعة من المواد لفيلم "التحدي"، الذي وُصف بأنه أول فيلم يتم تصويره في الفضاء، وفقا لشبكة يورو نيوز.



المخرج الروسي بعد عودته من الفضاء

وعن إمكانية تصوير جزء ثان من الفيلم على سطح القمر، قال شيبينكو في مؤتمر صحفي "نحن مستعدون. نعتقد أنه يجب تصوير سينما الفضاء في الفضاء. إذا كان الأمر يتعلق بالقمر، فلنذهب إلى القمر، إذا كان المريخ ، فلنذهب إلى المريخ"، مضيفا :"لم لا؟ لماذا يجب أن يقتصر تصوير العمل السينمائي على الاستوديو؟"

وقال شيبينكو إن العمل على فيلم "التحدي" سيستمر حتى نهاية العام المقبل، ومن المحتمل أن تستغرق مشاهد الفضاء ما بين 25 إلى 35 دقيقة عند الانتهاء من إعدادها، وذلك دون الكشف عن تكلفة العمل والتصوير.

وتابع شيبينكو إن الطاقم على متن محطة الفضاء الدولية شارك في التصوير، فضلاً عن إمساكه من قدميه لمنعه من الاصطدام بالأشياء، مشيرا إلى أن التجربة علمته أساليب جديدة في صناعة السينما.

وأضاف "بعض المشاهد التي تخيلتها بطريقة ما على الأرض اجتمعت معا بشكل مختلف تماما... (في الفضاء) يمكن أن يلتقي شخصان وجها لوجه، لكن أحدهما ستكون رأسه مرفوعة والآخر في وضع أفقي (بينما) تكون الكاميرا على مستوى مختلف، وهذا يغير وعيك تماما.. "بالنسبة لي كان اكتشافاً سينمائياً".

ومن جانبها قالت بيريسيلد، التي تلعب دور طبيبة طُلب منها السفر إلى محطة الفضاء لإنقاذ حياة رائد فضاء، "كل ثانية كانت اكتشافا كبيرا"، مضيفة :"أعتقد أنه لو عُرض الفيلم على مستوى عالمي فسوف يغطي ميزانيته، ومهمة هذا الفيلم تحقق ذلك".