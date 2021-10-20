شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفلين غنائيين لـ إليسا..فى بغداد لأول مرة وعلى مسرح أوليمبيا6نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة إليسا، لأول مرة حفل غنائى في بغداد، الجمعة 22 شهر أكتوبر الجارى على مسرح سندباد لاند، ومن المقرر أن تقدم إليسا خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها.

كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على إنستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعا".

ووقفت إليسا على مسرح أولمبيا للمرة الأولى في العام 2017 والمرة الثانية كانت في العام 2019 وحققت حفلاتها وقتها نجاحا كبيرا، وتستعد للمرة الثالثة الوقوف على نفس المسرح فى نوفمبر.

كما شوقت النجمة إليسا، جمهورها لأعمالها الجديدة بشكل مختلف، حيث غردت على تويتر، واكتفت فقط بكتابة: "جاهزين للمهمة التالية"، ليدخل عدد كبير من متابعيها يعلقون على تغريدتها ويخمنون أنها تستعد لطرح أغنية جديدة.

وابتعدت إليسا الفترة الماضية عن تويتر، بحجة وجود أحداث وصفتها بـ"القرف" و"الهبل"، لافتة إلى أن أعصابها تعبت كثيرًا وكتبت إليسا، رسالة لجمهورها قبل تنفيذ قرارها بالابتعاد عن السوشيال ميديا، وذلك فى تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "صباح الخير جمهورى الجميل.. رح غيب شوى عنكن وبرجعلكن بعد فترة لانو كتير تعبت أعصابى من القرف والهبل اللى موجود على تويتر بس سأفتقدكم بالتأكيد وأحبكم جميعا".