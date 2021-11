شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج كوينتين تارانتينو يلمح بتحضيرات للجزء الثالث من سلسلة Kill Bill والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج العالمي كوينتين تارانتينو، عن بعض نواياه المقبلة خلال فيلمه القادم والذي لم يزيل الستار عنه حتي الأن، بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمه الأخير Once Upon A Time In... Hollywood للنجمان براد بيت وليونادرو دي كابريو والأسطورة آل باتشينو.

ورد تارانتينو فى أحدث ظهور له مع مقدم برنامج فابيو فازيو، من محطة RAI الإيطالية، اثناء تواجده ف مهرجان روما السينمائي، على سؤاله اذا كان هناك نيه بإصدار جزء ثالث جديد من سلسلة أفلامه الشهيرة Kill Bill، ليرد قائلاً " لما لا، لكن أولاً أريد أن أصنع فيلمًا كوميديًا " ليثير التساؤلات حول نيته المقبله.



كوينتين تارانتينو

واعلن تارانتينو، مؤخراً، عن شرائه مسرح فيستا في لوس أنجلوس الأمريكية، في خطوة جديدة بعالم الاعمال الخاص به بعيداً عن عمليات الإخراج التي يقودها في الفترة الحالية.

وقال تارانتينو خلال ظهوره في برنامج بودكاست الذى يقدمه داكس شيبرد ومونيكا بادمان، " لا أحب أبدًا إغلاق أي مسرح او صالة عرض، لأن هناك الكثيرين يستحقون الذهاب للمسارح ورؤية الاعمال داخل صالات السينما"، مضيفاً "اعتقد ان السينما ستزدهر خلال الفترة المقبلة بعد التوقف الذى شهدته منذ انتشار الجائحة".