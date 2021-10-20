شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحتفل بعيد ميلاد نجلها الثاني "دايف" :صغير البيت صار عمره سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلاد طفلها الثانى دايف، ونشرت صور معه بعدسة أبنها الأكبر، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، وعلقت علي الصور قائلة :"صغير البيت صار عمره سنة.. الله يقدملك كل الأيام الحلوة.. ينعاد عليك يا حبيب الماما"، وبعد نشرها الصور تلقت الكثير من التهاني والمعايدات لطفلها الصغير.



ميريام فارس







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وفاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومعجبيها بولادة طفلها الثانى، في مثل هذا التوقيت العام الماضي، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، مقطع فيديو قصير (4 ثوان) يتضمن صورة ليدين إحداهما يد الطفل.

وجاء فى مقطع الفيديو تاريخ ولادة الطفل، حيث كان مكتوبا في المقطع القصير: " Dave Metri .. 20 – 10 – 2020"، فيما علقت ميريام فارس قائلة: "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني".

وطرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مؤخرًا، أغنية "غدارة يا دنيا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وميكس وليد المسيح، وتوزيع إدريس روشيش.

ميريام فارس شاركت جماهيرها ومتابعيها لأول مرة بفيديو لوجه ابنها الثانى ديف، عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر ديف في مقطع الفيديو وهو يمسك الـ"ببرونة" ليتناول رضعته بنفسه، وذلك على عكس ما حرصت ميريام فارس عليه دائما فى إخفاء وجه أبناءها بالصور والفيديوهات.