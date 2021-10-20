شكرا لقرائتكم خبر عن وظيفة الأحلام .. شاهد مسلسل "ذا سيمبسونز" واحصل على 5 آلاف جنيه إسترلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح موقع "بلاتين كازينو" على الانترنت، الفرصة للتعيين لوظيفة غريبة، ونشر إعلانًا فى المملكة المتحدة، للبحث عن شخص يقوم بتحليل جميع حلقات مواسم مسلسل الرسوم المتحركة "ذا سيمبسونز".

وكتب الموقع: "ليس سراً أن المبدعين في مسلسل ذا سيمبسونز تمكنوا بشكل غامض من التنبؤ بالمستقبل عدة مرات، كنتائج الانتخابات الرئاسية والأوبئة، لذلك، قررت إدارة الموقع توظيف مجموعة من الأشخاص لدراسة هذه الظاهرة تجريبياً"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

المقبول للوظيفة، سيكون مطلوب منه، مراجعة جميع الحلقات من جميع الأجزاء، ثم إعداد تقرير عن اللحظات الاجتماعية والسياسية المهمة التي قد تتنبأ بأحداث مستقبلية.



عائلة سيمبسون

وحاز الإعلان على اهتمام كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وحازت "وظيفة الأحلام" على الاهتمام، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي شخص بالغ مقيم في أي بلد أن يترشح لنيل الوظيفة.

ومن شروط القبول للوظيفة، أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية بطلاقة، وأن تكون لديه مهارات تحليلية قوية، في الوقت نفسه، ومن المستحسن أن يكون المرشح على دراية جيدة بطبيعة المسلسل وأن يكون من المعجبين به.

وسيتم منح مقدم الطلب الناجح عقدًا مدته ثمانية أسابيع، خلال هذا الوقت، وعليه أن يشاهد 284 حلقة، حيث يتوجب عليه قضاء حوالي 36 ساعة في الأسبوع مشاهدا للمسلسل الكرتون.

وسيتم دفع الأجر المقدر بـ 5000 جنيه إسترليني "حوالي 6000 يورو" عن طريق اشتراكات قنوات "ديزني بلس" و"واي فاي" الإلزامية، بالإضافة إلى "الهدايا التي ترعاها الشركة".