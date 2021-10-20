“ضحك وفرح”.. نوال الزغبي تكشف كواليس “عكس الطبيعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية، نوال الزغبي، عن كواليس أحدث أعمالها الفنية، كليب “عكس الطبيعة”، الذي طرحته في منذ أيام، بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ونشرت نوال عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” مقطع فيديو ظهرت فيه بكواليس كليب “عكس الطبيعة”، مع السيدة “عفاف” التي شاركتها في العمل بأجواء من المرح وعلّقت قائلةً: “هيدي اجواؤنا بالتصوير ضحك وفرح وعفو شخصية كتير مهضومة”.

أغنية “عكس الطبيعة” من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، وتُعد الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد، والكليب من إخراج المبدع فادي حداد.

وكان كليب “عكس الطبيعة” قد تخطى في الساعات الماضية حاجز مليوني مشاهدة على قناة “روتانا” في موقع “يوتيوب”.