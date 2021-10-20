شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يروج لمسلسله التلفزيوني الجديد Puffins بملابس مثيرة للجدل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار النجم الكبير جوني ديب، الكثير من الجدل بعد ظهوره في الحملة الترويجية الأولي لمسلسله الجديد Puffins، التي أقيمت في صربيا، حيث ارتدي ديب ملابس مكونة من صدرية مفصلة تحت سترة باللونين الأبيض والأسود والكثير من الإكسسوار بالإضافة إلى وشاح وربطة عنق منقوشة ونظارات شمسية ملونة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن النجم العالمي جوني ديب، ظهر بشكل اثار الكثير من الجدل في وسائل الاعلام، حيث تواجد بجوار الممثل العالمي ميلو بيكوفيتش، ومونيكا باكاردي، وأندريبا إيرفولينو.



جوني ديب فى صربيا

وفى وقت سابق، أكد ديب، أنه سيكون سعيدًا بتكرار دوره الشهير فى سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي، الكابتن جاك سبارو، فى حفلات أعياد ميلاد الأطفال فى هذه المرحلة، وهو ما يعنى حسب ما نشر موقع الديلى ميل أنه على استعداد تمثيل الدور مرة أخرى، وذلك وسط مزاعم بأن هوليوود تقاطعه بعد قضية العنف المنزلى التى يوجهها ضد زوجته السابقة الممثلة العالمى امير هيرد.



جوني ديب

وظهر ديب لأول مرة فى سلسلة Pirates Of The Caribbean باعتباره قرصان فى أول فيلم صدر عام 2003 وشوهد آخر مرة فى الدور الرابع له عام 2017 وفى حديثه بمهرجان سان سيباستيان السينمائى، قال ديب، 58 عامًا: " جمال الكابتن جاك سبارو بالنسبة لى هو أننى أستطيع السفر مع الكابتن جاك فى صندوق، حرفيًا الكابتن جاك فى صندوق".