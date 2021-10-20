افتتاح معرض فرانكفورت 2021.. كل ما تريد معرفته

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

افتتح أكبر معرض للكتاب في العالم مرة أخرى في مدينة فرانكفورت الألمانية، بعد أن اقتصر عام 2020 على وجوده افتراضياً بسبب جائحة كورونا.



ويستقبل معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2021 الزوار، الأربعاء، بفعاليات مباشرة، وفق قواعد محددة.

وسيتعين على الزوار تقديم ما يثبت أنهم تلقوا لقاحا ضد الفيروس أو تعافوا منه، أو أن يقدموا نتيجة اختبار سلبية.

وسيتم استقبال 25 ألف شخص بحد أقصى في اليوم الواحد.

وستكون كندا هي ضيف الشرف لهذا العام، وسيتم استضافة روائيين ومصورين ورسامين من كندا.

ومن المتوقع أن تشارك نحو ألفي دار نشر وشركة من 80 دولة هذا العام في معرض فرانكفورت، وهو واحد من أكبر معارض الكتب في العالم.

كما ستستضيف نسخة هذا العام أكثر من 1400 فعالية، تتضمن استعراضا لأعمال وقراءات ومناقشات مع أكثر من 300 مؤلف.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الأحد 24 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.