أحمد مالك يثير الجدل بتصريحاته: “في هذه الحالة أُصاب بالاكتئاب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عقد “مهرجان الجونة السينمائي” جلسة بعنوان “تنفس، تحدث، مثل: حديث عن الصحة النفسية للممثلين”، بحضور عدد من الفنانين، منهم أحمد مالك، ومحمد فراج، ومي الغيطي، والكاتبة مريم نعوم، والطبيب النفسي نبيل القط.

وسلّطت الجلسة الضوء على المشاكل النفسية التي يعانيها الممثلون، لا سيما في ظل انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من دول العالم، حيث إن الضعف النفسي للممثلين يعود إلى أسباب عدة، منها: الرفض وخيبة الأمل في الحصول على الأدوار، فشل الاختبارات، الاستجابة السلبية لعملهم من الجمهور أو النقاد، والصدقية في تمثيل الدور كي يبدو واقعياً…

وتحدث الفنان المصري أحمد مالك عن أهمية التوازن النفسي بين حياة الفنان العملية والشخصية فقال: “عندما أكون شغوفاً بعمل ما، أعاني من حالة اكتئاب، والسبب أنني وهبت نفسي وكرّست وقتي ومجهودي لهذا العمل، وبعد الانتهاء منه أشعر بالفراغ”.

وأضاف: “أعتقد أن ذلك كان إحساسي بعد الانتهاء من مسلسل “لا تطفئ الشمس”، فلم أكن أعرف كيف أتعامل مع شخصيتي”، موضحاً: “كل الأساليب المعاصرة في التمثيل ممزوجة مع العلاج بالدراما، وهي أساليب تفتح آفاقاً أمام الفنان، فللرسّام والعازف أدواتهما، أما الممثل فله جسده وعضلاته، ولكي يحقق التناغم يصنع نسيجاً بين الفنان والشخصية”.

وأشار مالك الى أنه يجب استخدام العلاج بالدراما، بالإضافة إلى تحقيق التوازن النفسي من خلال اتباع روتين يومي كالرياضة أو قراءة الكتب بعد مغادرة موقع التصوير بهدف الفصل بين شخصية الممثل الحقيقية وتلك التي يؤديها في العمل الفني.

يُذكر أن أحمد مالك يشارك في الدورة الخامسة من “مهرجان الجونة السينمائي” من خلال فيلم “قمر 14″، الذي عُرض لأول مرة عالمياً، من خلال فعاليات الجونة، بمُشاركة أبطاله وصنّاعه، على رأسهم: خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس، وشيرين رضا، والمخرج هادي الباجوري.