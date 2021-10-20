نجم فرقة “ميامي” يتعرّض لجلطة مفاجئة وهذه حالته الصحية الآن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تعرّض الفنان الكويتي مشعل ليلي لجلطة مفاجئة نُقل على أثرها الى العناية المركزة في أحد مستشفيات الكويت، لتلقّي العلاج اللازم ومراقبة وضعه الصحي.

وبعد استقرار وضعه الصحي، طمأن مشعل جمهوره على صحته، مؤكداً أنه “أُصيب بجلطة في الرئة، وأن حالته الصحية مستقرة حالياً”.

وأشار مشعل ليلي في حديث مقتضب مع صحيفة “الراي” الكويتية إلى أن الأطباء وجّهوا إليه تعليمات بضرورة الراحة وعدم بذل أي جهد لمدة أسبوعين، واتباع الإرشادات الطبية وتناول الأدوية حتى يتمكّن من تجاوز هذه الأزمة.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بما تعرّض له عضو فرقة “ميامي” الكويتية، وحرص عدد كبير من زملائه الفنانين والإعلاميين وجمهوره على الدعاء له بالشفاء، إذ كشف زميله في الفرقة الفنان خالد الرندي أنه “أصيب بعارض صحي بسيط، ويتلقى حالياً العلاج في أحد المستشفيات، ومن المتوقع أن يعود الى المنزل قريباً ليمارس حياته بشكل طبيعي”.

وأكد الرندي أن وضع مشعل مستقر حالياً، شاكراً كل مَن حرص على الاطمئنان على حالة زميله الصحية والدعاء له بالشفاء التام.