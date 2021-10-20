باسل خياط يوضح سبب تغيّر شكله ويستذكر والده الراحل بحرقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الجدل الذي رافق إطلالته في برنامج “بصراحة مع” ومشاركته في “مهرجان الجونة السينمائي” والحديث عن خضوعة لتجميل غيّر شكل وجهه، حرص النجم السوري باسل خياط على نفي الأمر والتأكيد أن “الكونتورينغ” كان لدواعي التصوير فقط.

وظهر خياط بشكله الطبيعي وبإطلالة عفوية في أحد المقاهي مع زوجته ناهد زيدان، وردّ على الضجة الحاصلة مؤكداً أن المكياج هو السبب، وقال بعفوية: “ما انتبهت انه في كتير مكياج ويمكن الإضاءة زادت من بروز شكل الكونتورينغ”.

وفي وقت سابق، أطلّ النجمان السوري والتونسي ظافر العابدين في حلقة جديدة من برنامج “بصراحة مع”، وتحدّث كلٌ منهما عن تفاصيل تتعلق بحياته الشخصية، واستذكر باسل والده الراحل بتأثّر فقال: “الموضوع متل أي شخص بالحياة لما يفقد حدا قريب عليه… صعب جداً”.

وأضاف: “كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي على خدي قبل أن ترحل… هادا اللي قلته لأبي لأني ما قدرت أشوفه قبل ما يموت… ممكن احكي ساعات طويلة… أنا بحس إنه بابا ظُلم في حياته… وبحس إني فقدت الدعاء اللي كان يدعيله ياه… فقدت صوته على التلفون… عندي مسج من والدي لم أفتحها… وما بقدر افتحها… بابا توفى خلال 3 أيام… وما قدرت انزل لأنه في حظر… وآخر مسج سمعتها كان عم يعتذر مني”.

وروى باسل قصة جمعته بوالده قائلاً: “كنت في دبي بعد فترة الأحداث في سوريا وصار عندي مشاكل… ومريت بظروف نفسية سيئة ومرحلة اكتئاب… فقدت ذاتي… اكتئاب بحت… دوامة عم تسحبك لتحت… أول شي لعبت عائلتي وزوجتي دور منيح لتتحسن حالتي… والدي زارني… واللقاء كان حار جداً… طلعت أنا وياه وأعطاني دفتر صغير وفتحته لقيت كاتب… يوم السبت 2 كيلو بطاطا 50 ليرة… مسجلّي إنه المصاري اللي بدفعهم وين بتروح”. ولم يتمكن باسل من حبس دموعه وكبت تأثره، فبادر ظافر الى احتضانه للتخفيف عنه.