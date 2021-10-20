“لعبة الحبار” Squid Game تصل إلى “إكسبو 2020 دبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وصلت أصداء المسلسل الكوري “سكويد غيم”، الذي تعرضه شركة “نتفليكس”، إلى الإمارات وأصبحت لعبة الحبار متاحة لزوار معرض “إكسبو 2020 دبي” حتى 21 تشرين الثاني (نوفمبر).

وبعد الضجة التي أحدثها العمل الدرامي وتحقيقه ملايين المشاهدات ووصوله إلى الترتيب الأول عبر المنصة،حوّل الجناح الكوري في “إكسبو 2020 دبي” تحدي المسلسل إلى حقيقة ضمن البرامج التي يقدمها خلال أيام المعرض. وشهد الجناح، إقبالاً لافتاً من الزوار المتحمسين لخوض التجربة بأجواء حماسية مرحة.

وحرص القائمون على الجناح على أن يشعر اللاعبون بأنهم جزء من المسلسل الكوري بتفاصيله الكاملة من خلال ارتداء زي الجنود المشرفين على اللاعبين، بعلاماته الثلاث المتمثلة في الدائرة والمربع والمثلث، وحمل سلاح وهمي لتجسيد الدور بشكل متقن، وتوزيع البطاقات التي تحمل العلامات (المثلث والمربع والدائرة).

وقدم الجناح الكوري 4 تحديات بما فيها “ضوء أخضر وضوء أحمر”، وتحدي قرص العسل، والكرات الزجاجية. وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف زوار “إكسبو 2020 دبي” على الألعاب التقليدية وثقافة الشعب الكوري، بخاصة أن الألعاب الحاضرة في المسلسل ألعاب تراثية تمثل ماضي الكوريين العريق.