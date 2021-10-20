هادي الباجوري عن المشاهد الجنسية في أفلامه: “مَن لا يعجبه لا يدخل السينما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار المخرج هادي الباجوري جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته التي أفادت بأنّه لا يجد مشكلة في تصوير مشهد جنسيّ في أفلامه.

وأضاف خلال ندوة فيلمه “قمر 14″، ضمن فاعليات اليوم السادس لمهرجان الجونة: “وصل بنا الحال إلى أنّ الجمهور صفّق عقب مشاهدته قبلة خالد النبوي وشيرين رضا في نهاية الفيلم”.

وأكّد أنّه لا يكترث للانتقادات التي سيتعرّض لها بسبب هذه التصريحات، معلناً أنّه لا يمانع أن يُقدّم مشاهد جنسية في أفلامه، إذ قال: “مَن لا يعجبه لا يدخل السينما، وشخصيّات الفيلم تفرض نفسها على الدراما التي نُقدّمها، فهناك على – سبيل المثال – شخصيّة العاهرة أو الشاذّ جنسياً ولا بدّ من أن نُقدّمها بتفاصيل معيّنة”.

يُذكر أنّ فيلم “‎قمر 14” يُعرض ضمن قسم خارج المسابقة، ويتكوّن من خمس حكايات، ويضمّ عدداً كبيراً من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، ياسمين رئيس، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، وأسماء أبو اليزيد، إنتاج احمد السبكي.