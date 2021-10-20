عوارض صحية تمنعها من الغناء.. سيلين ديون تُرجئ افتتاح عرضها الجديد في لاس فيغاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل نحو أسبوعَين على انطلاقة عرض سيلين ديون الجديد المزعم افتتاحه في الخامس من تشرين الثاني المقبل في مسرح Resorts World الجديد في لاس فيغاس، اضطُرَّت المغنية الكندية إلى إلغاء العروض التي كان من المقرر إحياؤها من 5 إلى 20 تشرين الثاني 2021، ومن 19 كانون الثاني إلى 5 شباط 2022، وذلك بسبب عوارض صحية غير متوقعة.

وفي التفاصيل، أعلن المنظّمون في بيان أن ديون تعاني من تشنجات عضلية حادّة ومتواصلة تحول دون قدرتها على الغناء. ويعمل فريقها الطبي على تقييم حالتها وتقديم العلاج المناسب لها، لكن العوارض التي تعاني منها تحول دون قدرتها على المشاركة في التمارين التي تُجرى استعداداً للعرض الجديد.

وعلّقت ديون بالقول: “يساورني حزنٌ شديد. أعمل مع فريقي على التحضير للعرض الجديد منذ ثمانية أشهر، والحزن الذي أشعر به يفوق الوصف لأننا لن نتمكّن من افتتاح العروض في تشرين الثاني. لقد انكب شركائي في مسرح Resorts World في لاس فيغاس وفي شركة AEG على العمل بلا انقطاع من أجل تحضير المسرح المجهّز بأحدث التقنيات، والنتيجة رائعة جداً. أشعر بالسوء الشديد لأنني أخذلهم، وأشعر خصوصاً بالأسى لأنني أتسبب بخيبة أمل لجميع المعجبين الذين كانوا يخططون للقدوم إلى لاس فيغاس. يجب أن أركّز الآن على حالتي الصحية كي أتمكن من التحسن… أريد أن أجتاز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن”.

وبعد الإعلان عن آلية إعادة ثمن التذاكر إلى الأشخاص الذين حجزوا لحضور العروض، أشار البيان إلى أن موعد استئناف جولة ديون العالمية بعنوان “Courage World Tour” ما زال قائماً في 9 آذار 2022.