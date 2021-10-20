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شكرا لقرائتكم خبر عن سنوب دوج يتحول لـ جندي من star wars في حملة الترويج لألبومه الجديد.. صورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر اسطورة الراب سنوب دوج، بشكل مختلف وغير تقليدي كعادته، في أحدث مشاركة له من كواليس الحملة الترويجية لألبومه الجديد Algorithm المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، وهو يرتدي ملابس من شخصيات سلسلة star wars الشهيرة.
وسرعان ما حظيت الصورة التي نشرها اسطورة الراب عبر حسابه الشخصى بموقع فيس بوك، استحسان الكثيرين، حيث يعد دوج من أشهر المطربين في العالم بموسيقي الراب وله شعبية طويلة استمرت لعقود طويلة.
سنوب دوج
وعلى جانب آخر كشف القائمين على حفل Super Bowl لعام 2022 مؤخراً، عن المطربين الذين سيحييون حفل الافتتاح وهما أسطورة الراب إيمينيم والنجم العالمي دكتوردري، وكيندريك لاماروالنجمة ماري جيه والنجم بليج، بالإضافة إلى الإسطورة سنوب دوج.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 13 فبراير 2022، وستتم إذاعته على شبكة NBC الأمريكية على استاد SoFi فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وللمرة الأولي يضم الحفل خمسة نجوم حائزين على عدة جوائز، ويمتلكون شعبية جارفة.
وأقيم حفل سوبر بول 2020 على ملعب استاد "هارد روك" في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وتابعها أكثر من مئة مليون مشاهد في الولايات المتحدة الأميركية وحدها:
وسوبر بول هي مباراة كرة القدم الأميركية السوبر تجرى بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC، وهما كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49، وسيحصل الفائز على بطولة الدوري والكأس التي تسمى "السوبر بول".