شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى من كواليس تصوير " عكس الطبيعة": "هيك الأجواء ضحك وفرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نوال الزغبي، متابعيها فيديو من كواليس تصوير أحدث أغانيها "عكس الطبيعة"، وكتبت على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها على تويتر، قائلة:" هيك اجواؤنا بالتصوير ضحك وفرح"، والأغنية " عكس الطبيعة"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم .

وأحيت النجمة نوال الزغبى مؤخرًا، حفل غنائى بسوريا، ونشرت صورة بوستر الحفل عبر حسابها على إنستجرام، كما أعرب متابعوها عن سعادتهم لذلك الحفل متمنين إقامة حفل غنائى في لبنان أيضًا.

أطلقت نوال الزغبى أول ألبوم لها عام 1992 بعنوان "وحياتي عندك" وقد حقق الألبوم نجاحًا جيدًا ما شجعها على الاستمرار في تجربتها بالغناء، وفي عام 1994 حدثت النقلة النوعية في مسيرتها الفنية حيث التقت بالموسيقار صلاح الشرنوبي الذي لحن لها أغنية "عايزة الرد" التي أطلقتها ضمن ألبوم بنفس الاسم والذي كان انطلاقتها الفعلية وبداية شهرتها.

وأصدرت نوال ألبوم "بلاقيه في زماني" عام 1995 وألحقته بألبوم "قلنالك حبيناك" عام 1996، كما قامت في ذلك العام بإطلاق ديو مع الفنان وائل كفوري بعنوان "مين حبيبي أنا" من إخراج سيمون أسمر والتي لاقت نجاحاً وانتشاراً كبيراً، وبعد ذلك أطلقت ألبوم "حبيت ياليل" عام 1997 وألبوم "ماندم عليك" عام 1998.