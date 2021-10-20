شكرا لقرائتكم خبر عن ألفارو مورتى يحمس جمهوره بلقطات جديدة لمسلسله The Wheel Of Time.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمى ألفارو مورتى، صاحب شخصية البروفيسور الشهيرة فى مسلسل La Casa De Papel متابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، بمقطع فيديو يظهر من خلاله لقطات جديدة لشخصيات مسلسله المنتظر The Wheel Of Time، المقرر عرضه فى نوفمبر المقبل، ظهر به مع النجمة الإنجليزية روزاموند بايك.

ويأتى هذا بعد أيام قليلة من الكشف عن الملامح الأولى للمسلسل الفانتازى المنتظر عرضه، حيث يتمتع مورتى بشعبية كبيرة خلال الفترة الحالية بعد نجاح الجزء الأخير من مسلسله La Casa De Papel، الذي شهد احداث جديدة.

مسلسل The Wheel Of Time هو عمل درامي فانتازي، مبني على رواية تحمل نفس الاسم للكاتب جيمس أوليفر ريجنى، ويشارك فى بطولته كل من النجمة الإنجليزية روزاموند بايك، والممثل الإسبانى ألفارو مورتى، وجوشا سترادوفسكي، ومايكل ماكلهاتون.