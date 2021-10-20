شكرا لقرائتكم خبر عن نعيمة الصغير من مطربة رومانسية لملكة أدوار الشر في السينما .. ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مالا يعرفه الكثيرين عن الفنانة الراحلة نعيمة الصغير أن كان لديها حلم العمل كمطربة وبالفعل غنت في عدة أفلام سينمائية وشاركت في الكثير من الحفلات بأغاني رومانسية ولكن مؤامرة حيكت ضدها أثرت على أحبالها الصوتية وأصبح صوتها أجش فاتجهت للتمثيل وأصبحت ملكة من ملوك أدوار الشر في السينما المصرية لتقدم دور الكاتعة وأمنا الغولة .

رحلت نعيمة الصغير يوم 20 أكتوبر عام 1991 عن عمر اقترب من (59 سنة) ، ولكنها مازالت حاضرة بيننا بأعمالها التي قدمتها وتميزت فيها بأدوار الأم أو الحماه المتسلطة، أو زعيمة العصابة وأتقنت أدوار الشر، فى عدد من الأفلام ، من أبرزها "الليلة الموعدة، مولد يا دنيا، الشقة من حق الزوجة، العفاريت"، وأكسبها صوتها الأجش، ونبرتها فى الكلام، شهرة كبيرة.

نعيمة الصغير كان أول أدوارها فى فيلم "اليتمتين" كمطربة إنتاج عام 1948، والمؤامرة التي حيكت ضدها كانت من إحدى زميلاتها التى شعرت بغيرة شديدة من صوتها الجميل وقررت أن تُنهى حياتها بوضع مادة سامة لها فى مشروب، وبالفعل تناولت نعيمة الصغير بسلامة نية المشروب السام ولكن نظرًا لبنيتها القوية نجت من الموت ولكن أثرت هذه المادة السامة على أحبالها الصوتية وأصبح صوتها أجش.

نعيمة الصغير اسمها الحقيقي " نعيمة عبد المجيد عبد الجواد " الشهيرة بنعيمة الصغير واكتسبت لقب نعيمة الصغير نسبة لزوجها فى ذلك الوقت المطرب الشعبى محمد الصغير