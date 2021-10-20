وفاة شقيق الملحن أمجد العطافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الملحن أمجد العطافي وفاة شقيقة اللواء علاء العطافي مساء أمس الثلاثاء، موضحا أن صلاة الجنازة تقام اليوم الأربعاء، عقب صلاة الظهر في مسجد الفاروق بالمعادي

الملحن أمجد العطافي كشف خبر الوفاة عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب :" إنا لله وإنا إليه راجعون، أخي الحبيب اللواء علاء العطافي في ذمة الله، صلاة الجنازة بمسجد الفاروق ميدان الفاروق، المعادي، بجوار الكورنيش عقب صلاة الظهر ، والدفن بمقابر العائلة - مقابر ٦ أكتوبر طريق الواحات، رحم الله أخي وأسكنه منازل المقربين دون سابقة حساب .لا أراكم الله مكروها في من تحبون، إنا لله وإنا إليه راجعون"

الملحن أمجد العطافي غنى من ألحانه نخبة من نجوم الأغنية، منهم صابر الرباعي،وراغب علامة، ولطيفة وفضل شاكر، وإيهاب توفيق

ولحن العطافي ما يزيد عن 32 أغنية للمطرب جورج وسوف، منها الحب الكبير، صابر وراضي، ومشينا ياحبيبي، وأنا أسف، و لو كل عاشق، و عشاق آخر زمن، و خدني الحنين.