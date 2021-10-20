دنيا بطمة تنشر صور بصحبة ابنتيها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين برفقة ابنتيها من زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.

وظهرت "بطمة" في الصور تجلس بجوار ابنتها الكبرى "غزل" وتحمل ابنتها الصغرى "ليلى روز"، ويرتدين القفطان المغربي.

وعلقت الفنانة المغربية على الصور قائلة: "أميراتي الصغار، ما شاء الله"، وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي "دنيا"

من ناحية أخرى تستعد دنيا بطمة لطرح ألبومها الغنائي الجديد "عندي استعداد"، التي طرحت منه حتى الآن أغنيتين الأولى تحمل نفس اسم الألبوم، والثانية طرحتها بالتزامن مع احتفالات عيد الأم في مارس الماضي بعنوان "حنانة".