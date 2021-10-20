خالد النبوي ينشر صورا من العرض الأول لفيلم "قمر 14"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان خالد النبوي مجموعة صور له من العرض الخاص لفيلم "قمر 14" ضمن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "النبوي" على الصور: "من العرض الخاص الأول لفيلم قمر 14 في مهرجان الجونة".

فيلم "قمر 14"، يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.

وتدور أحداث الفيلم حول قصص الحب المختلفة، ومن خلال خمس قصص لكل قصة أبطالها.