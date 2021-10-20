هذا ما قاله وائل كفوري في أول تصريح بعد تعرضه لحادث سير مروع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

علّق الفنان اللبناني، وائل كفوري، عقب نجاته من حادث سير تعرض له على طريق جبيل في لبنان، يوم الجمعة الماضي، وتسبب في نقله إلى المستشفى.

ووجه، كفوري، في أول تعليق له بعد خروجه من المستشفى، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، الشكر لجميع من وقف معه وسانده، في أزمته الصحية الأخيرة، مقدما اعتذاره لعدم قدرته على الرد على الاتصالات خلال الأيام الماضية، التي كانت للاطمئنان على حالته الصحية.

وسقطت سيارة كفوري في حفرة تسببت في التفافها 4 مرات، ولم تصطدم بسيارة أخرى.

وأكد مصدر مقرب من كفوري في تصريحات لبرنامج “إي تي بالعربي” أن حالته المعنوية كانت مرتفعة في المستشفى، وكان يمازح أصدقائه والممرضات اللاتي يتولين رعايته.

هذا ويستعد وائل كفوري لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق إمارة دبي الخليجية، يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بمشاركة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي.