بعد أزمة سينما النكسة.. أحمد السقا يعتذر: لا أجرؤ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدّم الفنان المصري أحمد السقا اعتذاراً بشأن تصريحاته الأخيرة عن السينما، خلال تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة، حيث وصف السينما في فترة النكسة 1967 بأن “خلقها ضيق”.

ما قاله السقا رآه البعض إهانة للسينما، ما جعله يُقدّم اعتذاراً، مؤكداً أنّه لا يجرؤ على إهانة نجوم هذا الجيل، لأنّه نشأ وتربّى على أعمالهم.

ونشر فيديو لايف، عبر “فايسبوك”، قال فيه: “لم أقصد أن أخطئ في أحد، كنت أتكلّم عن أنّ حجم الإنتاج في الحرب يكون دائماً أقل، ولم أغلط في أحد، كل الناس أساتذتي، ولم أقصد إساءة الى السينما”.

وأضاف: “كنت أقصد مثلما يحدث في أي بلد، يكون هناك ركود في السينما بعد الحرب، وبعدها يكون هناك إنتاج لا أقدر أن أنكره، ولا أجرؤ على أن أخطئ في بلدي ونجوم بلدي، نحن تربينا على حبهم، واحترامهم، ولو أحد أساء فهمي، أعتذر له”.

يذكر أن السقا أعلن خلاله رسمياً خلال وجوده في الجونة، مشاركته بالجزء الثالث من مسلسل “الاختيار” مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022.

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد الصحافيين عن تقديمه دراما مرة أخرى، بعد جدل مسلسل “نسل الأغراب” والمشاكل التي حدثت فيه، ليرد السقا قائلا: “نجح “نسل الأغراب” بالمقياس التجاري وسأقدّم في رمضان “الاختيار 3″ مع كريم وعز”.

وكان السقا قد تم تكريمه خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة، الذي انطلق الخميس الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى 22 من الشهر ذاته.