شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ليلى فوزى.. قصة زواج جميلة الجميلات من بلاليكا وصدفة غيرت حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمراليوم الأربعاء 103 عاماً على ميلاد جميلة جميلات السينما المصرية الفنانة الكبيرة ليلى فوزى، والتى ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 20 أكتوبرمن عام 1918، لتكون من أجمل الوجوه التى عرفتها السينما المصرية، وإحدى فنانات الزمن الجميل، التى أطلق عليها لقب جميلات الجميلات بعدما جسدت دور "فيرجينيا جميلة الجميلات" فى فيلم الناصر صلاح الدين أمام الفنان أحمد مظهر وصلاح ذو الفقار ونادية لطفى.

تنتمى ليلى فوزى لعائلة مصرية تركية حيث ولدت فى تركيا، لأب مصرى تاجر للأقمشة يملك محالا فى القاهرة ودمشق وإسطنبول، ووالدتها حفيدة أحد قادة الجيش التركى إبان حكم سلاطين آل عثمان.

عقت ليلى فوزى الفن منذ صغرها وشاركت فى بداياتها بأدوار بسيطة، وذكرت فى مذكراتها التى كتبتها فى الخمسينيات أن الصدفة لعبت دوراً كبيراً فى دفعها إلى أدوار البطولة بالإضافة إلى موهبتها.

ومن هذه الصدف عندما كان المخرج الكبير توجو مزراحى يقوم بإخراج أحد الأفلام الى تشارك فيه ليلى بدوس صغير ، وبينما يتابع مزراحى العمل فى الاستديو إذا بصرخة شديدة من إحدى الكومبارسات بالفيلم تلفت انتباهه وتشق صمت الاستديو فاندفع نحوها مزراحى ، وبمجرد أن تحرك من مكانه سقط فانوس نور كبيرعلى المكان الذى كان يقف فيها بعد أن كاد يقع فوق رأسه لولا تحركه نحو مصدر الصرخة.

واكتشف المخرج الكبير أن الفتاة التى لاحظت الفانوس وهو يكاد يقع فوق رأس المخرج وأطلقت صرختها لتنقذه هى ليلى فوزى، وبعد ان شكرها ولاحظ جمالها وموهبتها أسند إليها بطولة فيلم نور الدين والبحارة الثلاثة لتنتقل الجميلة من الأدوار البسيطة إلى صفوف نجمات الفن، وتشارك عمالقة الفن فى العديد من الأعمال.

تزوجت ليلى فوزى فى حياتها ثلاث مرات الأولى من الفنان عزيز عثمان والثانية من الفنان أنور وجدى، والثالثة من الإذاعى الكبير جلال معوض.

ومن المفارقات فى حياة "جميلة الجميلات" أنها تزوجت للمرة الأولى من الفنان عزيز عثمان صاحب أغنية” بطلوا ده واسمعوا ده الغراب ياوقعة سودا جوزوه أحلى يمامة"، وكان صديق والدها وفى سن مقارب لسنه.

وخلال مذكراتها أكدت ليلى فوزى أن كلا من النجم أنور وجدى والموسيقار الكبير فريد الأطرش تقدما لخطبتها ولكن والدها رفضهما ووافق على زواجها من صديقه الفنان عزيز عثمان.

وقالت جميلة الجميلات إنها عندما بدأت خطواتها فى عالم الفن وقفت أمام الفنان أنور وجدى فى فيلم "من الجانى" ولاحظت خلال عملها معه فى الفيلم أنه يلاحقها بعينيه، مشيرة إلى أنها كانت وقتها فى السادسة عشرة من عمرها.

وأوضحت أنها فوجئت ذات يوم بزيارة أنور وجدى لبيتها وطلب يدها من والدها الذى رفض طلبه، مبررا ذلك بأنه لا يقبل أن يزوج ابنته لرجل يزيد عدد معجباته من النساء عن شعر رأسه ومعروف بمغامراته العاطفية الكثيرة، مؤكدة أن وجدى أقسم لوالدها أن كل هذا مجرد شائعات وأنه بكى بسبب إصرار والدها على الرفض.

وأضافت جميلة الجميلات أنها عندما حققت نجاحات كبيرة وأصبحت من نجمات الصف الأول عملت مع الموسيقار فريد الأطرش فى فيلم "جمال ودلال"، وتعلق بها وجاء لطلب يدها من والدها ولكن أباها رفض طلبه أيضا بحجة صغر سنها.

وأشارت ليلى فوزى إلى أن الفنان عزيز عثمان كانت تربطه علاقة صداقة قديمة بوالدها وكان يتردد على منزلهم كثيرا، وكانت دائما تناديه "أونكل عزيز" ولكنه كان يضحك، مشيرا إلى أنه يصغر والدها بسنوات كثيرة ولا يجب أن تقول له لقب "أونكل"، مؤكدة أن والدها كان معجبا به بسبب خفة روحه وصفاء قلبه وشخصيته الطيبة.

وأوضحت أن عزيز عثمان طلب يدها من والدها الذى رفض فى بداية الأمر ولكن صديقه أخذ يلح فى طلبه ويؤكد له تمسكه بابنته وأنه الزوج المناسب لها حتى اقتنع الأب، وفاجئ ابنته بأنه حدد موعد عقد قرانها على صديقه وأنه أنسب زوج لها.

وأكدت ليلى فوزى أنها شعرت بارتباك المشاعر وقتها فلم تشعر بالفرح أو الحزن ولكنها لم تستطع الرفض، وفى يوم عقد القران كانت تستقبل المدعوين بابتسامة ولكنها تدخل إلى الحمام بين حين وآخر لتبكى دون أن تعرف السبب، مؤكدة أن نساء العائلة كن يؤكدن لها أن الشباب لا يستطيعون تحمل المسئولية وأن الزواج الناجح يكون من رجل ناضج مثل عزيز عثمان، وبالفعل تزوجت جميلة الجميلات للمرة الأولى من صديق والدها الذى يكبرها بسنوات طويلة، وبعد فترة طلبت الطلاق بسبب غيرته الشديدة، وأصيب عزيز عثمان بحالة اكتئاب بعد طلاقها منه حتى وفاته.

وتزوجت ليلى فوزى للمرة الثانية من الفنان أنور وجدى، وذلك بعد طلاقه من الفنانة الكبيرة ليلى مراد وعاشت معه رحلة مرضه حتى وفاته، وبعدها تزوجت من المذيع الكبير جلال معوض.