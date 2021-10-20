شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفنى للمسرح يحتفى بفنانى الإسكندرية فى "نسيم البحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم الفنان إسماعيل مختاررئيس البيت الفني للمسرح فناني الاسكندرية المرشحين والفائزين بجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14، و ذلك ضمن احتفالية " نسيم البحر " التي تقيمها فرقة مسرح الاسكندرية بالبيت الفني للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسى، وذلك اليوم الأربعاء 20 أكتوبر علي مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية فى الثامنة مساء.

تتضمن الاحتفالية تكريم فريق عمل العرض المسرحي "قاع" من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية بالبيت الفني للمسرح و هو العرض المرشح لجائزة افضل عرض ثان بالمهرجان القومي للمسرح المصري ، و الحاصل على جائزة أفضل إضاءة للفنان إبراهيم الفرن، تتضمن الاحتفالية تكريم جميع الفنانين الإسكندريين الفائزين والمرشحين لجوائز بالمهرجان .

يقدم ضمن احتفالية " نسيم البحر" عرض قصير لمادة الرقص لورشة ابدأ حلمك "اسكندرية" تحت إشراف الفنان محمد ميزو، بالإضافة الى حفل غنائي تحييه إسراء أحمد و محمد عوض ، وجدير بالذكر ان العرض المسرحي " قاع" يناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه ، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي و التراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .

العرض المسرحي "قاع" مشروع تخرج الدفعة الأولى من ورشة "نجوم المستقبل، العرض تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، أشعار د/محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.