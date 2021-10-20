شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من ربع مليار دولار لـ Venom: Let There Be Carnage فى 19 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم Venom: Let There Be Carnage حاجز الـ ربع مليار دولار وذلك في 19 يوما، حيث طرح العمل بـ دور العرض المختلفة في 1 أكتوبر الجارى.

ووصلت مجمل إيرادات Venom: Let There Be Carnage إلى 283 مليون و679 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، وكان قد حقق العمل 90 مليون دولار في العرض الافتتاحى بـ 4225 دار عرض أمريكية.

وانقسمت إيرادات فيلم Venom: Let There Be Carnage بين 168 مليونًا و79 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و 115 مليونًا و600 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم Venom: Let There Be Carnage، من إخراج آندى سيركيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع slashfilm.

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، وتدور قصة Venom حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.