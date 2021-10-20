الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تفتتح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

محمد الفلاح - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

انطلقت فعاليات الدورة الـ21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في حضور أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بحفل أحيته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.



وتمتد فعاليات المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجرى خلال حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الدراما العربية، اعترافاً بجهود بذلوها لتطوير الفن العربي، وهم الفنانة المصرية نهال عنبر والممثلة السورية نادين الخوري والموسيقي السوري طاهر مامللي والممثلة الكويتية إلهام الفضالة والممثلة الليبية هدى عبد اللطيف والممثل التونسي عيسى حراث.

كما تم تكريم حمد محمد الصبى، وهو مُخرج إذاعي من المملكة العربية السعودية وسبأ باهبري مذيع تلفزيوني سعودي، ولطفي البحري وكمال الشريف وهما إعلاميّان تونسيان، وكوثر الزّين أبو حويج وهي إعلامية تونسية-فلسطينيّة وشهاب جوهر، مُمثل كويتي، وإيناس جوهر، رئيسة الإذاعة المصرية سابقاً.

وأدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم باقة من أجمل أغنياتها، وقالت خلال كلمة لها في الحفل: "لما تكون جميع الدول العربية متحدة نكون أقوى وأنجح وأتمنى الخير لجميع الدول"، معربة عن فخرها بمشاركتها في حفل افتتاح المهرجان.

وقال أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الذي كُرِّم في حفل الافتتاح، والذي يتواجد في تونس لزيارة عمل، إن التطور الذي يشهده القطاع الإعلامي يفرض علينا نحن العرب أن نتناقش ونتدبر لنضع توصيات للمستقبل، لأن مجتمعاتنا في حاجة لإعلام لا يخرّب وفي نفس الوقت يساعد على بناء مجتمعات صحية.