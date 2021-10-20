شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ملايين دولار في أربعة أيام لـ فيلم The Last Duel بـ شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم إلإثارة والدراما التاريخية الجديد The Last Duel، إيرادات وصلت إلى 8 ملايين و959 الف دولار، وذلك منذ طرحه بـ دور العرض المختلفة حول العالم في 15 أكتوبر الجارى.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Last Duel بين 4 ملايين و759 ألف دولار في دورالعرض الأمريكية، و4 ملايين و200 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم The Last Duel من بطولة مات ديمون، آدم درايف، جودي كومر وبن أفليك، السيناريو من تأليف بن أفليك ومات ديمون ونيكول هولوفنر، وتنتج جنيفر فوكس إلى جانب سكوت وكيفن والش ونيكول هولوفسنر العمل، كما سيقوم أفليك وديمون بالإنتاج التنفيذي للعمل جنبا إلى جنب مع Drew Vinton و Kevin Halloran، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

الفيلم يدور في فرنسا بـ القرن الرابع عشر، وهو عبارة عن قصة ملحمية من الخيانة والعدالة، والتي ستروي من ثلاث وجهات نظر مختلفة: فرسان (ديمون ودرايف)، حيث تم اختبار رباطهما بواسطة الخيانة، بالإضافة إلى شابة (كومر) التي أُجبرت على التنقل في الوحشية والثقافة القمعية للعصر من أجل البقاء.