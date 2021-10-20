شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر وحاتم العراقى فى حفل غنائى بمهرجان بابل 28 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان حاتم العراقى أولى حفلات مهرجان بابل الدولى مساء يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، بمشاركة النجم الكبير هاني شاكر، وبعد غياب أكثر من 20 عام عن آخر مشاركة له.

وأعلن العراقى عن سعادته بالعودة الى هذا المهرجان العريق في وطنه العراق، حيث قال فى بيان له:قريباً بعد غياب طويل نلتقي في أحضان وطننا الغالي العراق الحبيب في مهد الحضارات بابل الحبيبة، في حفل افتتاح مهرجان بابل الدولي يوم الخميس".

وأوضح حاتم العراقي أنه بدأ من الآن الإستعداد للحفل برفقة فرقته الموسيقية التي ستضم أهم العازفين والموسيقيين في العراق، متضمناً برنامجه أغنيات متعددة من أرشيفه وجديده الناجح جداً، مع إعداده لعدد من الأغنيات التي سيقدمها لأول مرة في هذا المهرجان الذي يعتز بالمشاركة به.