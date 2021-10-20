مايان السيد تنشر صورا من مهرجان الجونة وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الشابة مايان السيد صورًا لها من إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مايان على الصور: "هفضل طول عمري ممتنة للفرصة الجميلة دي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مايان السيد مسلسل "حرب أهلية" في رمضان 2021، مع النجوم: يسرا وجميلة عوض وباسل خياط وأروى جودة ورشدى الشامي وسينتيا خليفة وغيرهم، من إخراج سامح عبد العزيز.

كما شاركت مايان السيد في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسلي "هجمة مرتدة" مع النجوم أحمد عز وهند صبري وماجدة زكي وصلاح عبد الله وغيرهم، و"لعبة نيوتن" مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد وغيرهم.