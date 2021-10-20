الخميس المقبل.. هنادي مهنا ضيفة برنامج "معكم منى الشاذلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة هنادي مهنا، ضيفة على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على شاشة قناة cbc، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وروّجت الصفحة الرسمية لقناة cbc، للحلقة من خلال نشر مجموعة من صور الحلقة عبر صفحتها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "استنوا النجمة الجميلة هنادي مهنا في معكم منى الشاذلي يوم الخميس المقبل الساعة التاسعة مساءً".

يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا حكاية "بدون ضمان" وهي الحكاية الثالثة من الجزء الثاني لمسلسل "إلا أنا"، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، وبطولة هنادي مهنا، هاجر أحمد، إسلام جمال، سلوى عثمان، أحمد بدير، وغيرهم.