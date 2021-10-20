"خد كل حاجة إلا العربية".. أحمد السقا يروي موقف طريف مع سائق ميكروباص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال النجم أحمد السقا، في حلقة أمس مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "كلمة أخيرة" إنه لا يحب قيادة السيارة خاصة في الزحمة.

وأوضح أنه يحب بدلا من قيادة سيارته أن يطلب "تاكسي" وأحيانا يركب ميكروباص للاحتكاك بالجمهور والتعامل مع الناس.

وتابع: "مرة كانت دقني طويلة ولابس آيس كاب وكنا في الشتا الساعة 2 بالليل، وماكنتش عايز أسوق، فوقفت ميكروباص عشان آخر محطة له آخد تاكسي وأروح الاسطبل في نزلة السمان".

واستكمل: "لقيت ولاد ورايا بيقولوا لبعض يا عم ده شكله حكومة، فرد التاني طيب هنعمل إيه قاله هننزل عند الإشارة، وفعلا نزلوا ومفضلش غيري أنا والسواق فطلبت منه يوديني للآخر وياخد المقابل اللي عايزه، فقالي لا أبوس إيدك خد كل حاجة إلا العربية، ولما عرفته بنفسي فضل شوية مش مصدقني وبعدها فعلا روحنا الاسطبل وصلينا الفجر وشربنا شاي".