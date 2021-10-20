فيديو.. أحمد السقا: ولعوا فيا في فيلم "إبراهيم الأبيض" ومحدش طفاني آخر مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل النجم أحمد السقا، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "أون".

وحكى "السقا" كواليس مشهد حرقه في فيلم "إبراهيم الأبيض" قائلا: "المفروض إني بلبس بدلة درجة حرارتها 7 تحت الصفر وبعدين بيترش على الأماكن اللي باينة مني سبراي برضو درجة حرارته 7 تحت الصفر، ولازم في خلال 10 دقايق أصور عشان مايحصليش جلطات من التلج".

وتابع: "المسؤول عن المشهد قال لي إنني يجب أن أنام على الأرض، ووقتها كان المنتج عماد أديب والفنان الراحل محمود عبدالعزيز يرفضان أن أقوم بهذا المشهد".

وأضاف: "عملت المشهد والمفروض أقعد 7 ثواني، وبعديها جاتلي هيستريا وجريت في اللوكيشن لحد ما حسيت بخبطة في دماغي وأندرو عمل كده عشان أفقد الوعي، وعدت المشهد ده 3 مرات وفيه مرة محدش دخل يطفيني وبعديها لقيت بركة مية في اللوكيشن طفيت نفسي فيها".

يذكر أن حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، قد شهد تكريم الفنان الكبير أحمد السقا، بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.