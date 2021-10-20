محمد الفلاح - نانسي عجرم تفتتح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

الأربعاء 20 أكتوبر 2021

انطلقت فعاليات الدورة الـ21 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في حضور أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، بحفل أحيته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.



وتمتد فعاليات المهرجان الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية حتى 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وجرى خلال حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الدراما العربية، اعترافاً بجهود بذلوها لتطوير الفن العربي، وهم الفنانة المصرية نهال عنبر والممثلة السورية نادين الخوري والموسيقي السوري طاهر مامللي والممثلة الكويتية إلهام الفضالة والممثلة الليبية هدى عبد اللطيف والممثل التونسي عيسى حراث.

كما تم تكريم حمد محمد الصبى، وهو مُخرج إذاعي من المملكة العربية السعودية وسبأ باهبري مذيع تلفزيوني سعودي، ولطفي البحري وكمال الشريف وهما إعلاميّان تونسيان، وكوثر الزّين أبو حويج وهي إعلامية تونسية-فلسطينيّة وشهاب جوهر، مُمثل كويتي، وإيناس جوهر، رئيسة الإذاعة المصرية سابقاً.

وأدت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم باقة من أجمل أغنياتها، وقالت خلال كلمة لها في الحفل: "لما تكون جميع الدول العربية متحدة نكون أقوى و أنجح وأتمنى الخير لجميع الدول"، معربة عن فخرها بمشاركتها في حفل افتتاح المهرجان.

وقال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الذي كُرِّم في حفل الافتتاح، والذي يتواجد في تونس لزيارة عمل، إن التطور الذي يشهده القطاع الإعلامي يفرض علينا نحن العرب أن نتناقش ونتدبر لنضع توصيات للمستقبل لأن مجتمعاتنا في حاجة لإعلام لا يخرّب وفي نفس الوقت يساعد على بناء مجتمعات صحية.

وقالت وزيرة الثقافة التونسية، حياة قطاط: "نحن نروّج لتونس جديدة ولثقافة الحياة وتونس ستبقى عالية مهما مرت عليها من ظروف صعبة وستبنى من جديد بفضل هذا الإعلام الذي سينقذ الوطن وسيروج للصورة الحقيقية".

وأكدت أن تونس جميلة لكن هناك من شوّه هذا الجمال ودورنا الآن هو إعادة الأمور لنصابها قائلة "معاً من أجل ثقافة الحياة واليد في اليد مع الإعلام والثقافة والتربية لاستعادة بلادنا حتى نحاول بناء جيل مسؤول ومثقف ومسلح بالفكر والمنطق والعمل".

ومن بين المكرمين الفنانة السورية نادين الخوري، التي قالت إنها سعيدة بهذا التكريم على مسيرتها الفنية وعطائها الفني الغزير في سبيل تطوير الدراما السورية.

وتابعت أن التكريمات من شأنها أن تحفز الفنان على العطاء وتقديم الأفضل على الدوام فهي اعتراف وامتنان بهذه الجهود المبذولة.

وتمّ خلال حفل الافتتاح عرض شريط فيديو يتضمّن فقرات فنية وتراثية من العراق وكذلك من جمهورية الصين الشعبية التي تسجّل مشاركتها الخامسة على التوالي في هذا المهرجان.

وسيسدل الستار على هذه الدورة يوم 22 أكتوبر الحالي، بحفل فني للفنان السوري ناصيف زيتون، بالإضافة إلى توزيع جوائز المسابقات الإذاعية والتلفزيونية على الفائزين.